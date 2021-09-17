 

Байден поручил Керри провести встречу по климату с Россией и Китаем

17.09.2021, 20:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент США Джо Байден поручил срочно провести сессию форума по климату и энергетике с участием министров России, Китая, Германии и Индии, сообщил Белый дом.

«Президент Байден попросил спецпосланника по климату Джона Керри немедленно провести министерскую сессию с участием Китая, Германии, Индии и России», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом. Участник от РФ пока согласовывается.

До этого в Белом доме сообщили, что Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.



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