Байден поручил Керри провести встречу по климату с Россией и Китаем

Президент США Джо Байден поручил срочно провести сессию форума по климату и энергетике с участием министров России, Китая, Германии и Индии, сообщил Белый дом.

«Президент Байден попросил спецпосланника по климату Джона Керри немедленно провести министерскую сессию с участием Китая, Германии, Индии и России», – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом. Участник от РФ пока согласовывается.

До этого в Белом доме сообщили, что Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.