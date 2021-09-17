В ЕР заявили об успешном отражении всех кибератак в первый день выборов

Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены, сообщили в пресс-службе партии.

«В первый день голосования атаке подверглись все партийные цифровые сервисы. Злоумышленники пытались взломать информационные системы партии. Атаки были вовремя замечены, отражены и не нанесли существенного урона. Но отмечается повышенный интерес к компрометации сервисов «Единой России», – цитирует секретаря генсовета партии Сергея Перминова РИА «Новости».

В первую половину дня отразили четыре атаки с разными векторами воздействия, они происходили параллельно. Одной из целей хакеров была блокировка служб доменных имен, обслуживающих сайты партии. Также была попытка загрузки сетевых каналов мусорным трафиком, атаки проводились на разных уровнях.

«Во время первой части атаки на официальный сайт «Единой России» было заблокировано почти 10 тыс. адресов злоумышленников, во время второй – почти 27 тыс. Такая активность свидетельствует о том, что были предприняты попытки заблокировать работу сайта. Все атаки отрабатываются как собственными системами кибербезопасности партии, так и при помощи специализированных организаций-партнеров и наших операторов связи, обеспечивающих BGP-подключение нашей автономной системы и датацентры», – добавил Перминов.

На прошлой неделе наблюдался шестикратный рост атак на системы и ресурсы партии.

«Они носили самый разный характер – это были и попытки сканирования систем информационной безопасности, атаки на перегрузку вычислительных мощностей информационных систем. Они также были отражены и не нанесли ущерба», – указали в партии.

Ранее в пятницу глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что система электронного голосования в РФ подверглась массовым кибератакам. Позже стало известно о непрерывных DDoS-атаках на сайт ЦИК.