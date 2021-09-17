Выборы в Госудуму РФ. Данилов сказал, что СНБО введет санкции против всех причастных к организации голосования в ОРДЛО и Крыму

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге в Киеве 17 сентября после заседания СНБО, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Подавляющее большинство санкций [которые рассматривали сегодня] касается вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, – члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, – будут под санкциями нашей страны”, – сказал он.

По словам Данилова, сегодня СНБО работал с первым санкционным списком, в отношении всех лиц, которые в нем есть, будут введены максимальные санкции.

“Кроме того, мы хотим предупредить всех иностранных граждан, желающих принять участие в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких-то других лиц во время выборов, независимо от того, будут ли они сенаторами или будут ли они должностными или какими-то другими лицами с тем или иным иммунитетом, они – мы предупреждаем – обязательно будут под санкциями нашей страны”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. “Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь”, – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния. О том, что российские паспорта многие жители оккупированной части Донбасса получили под принуждением, говорил и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

Верховная Рада и МИД Украины призвали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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