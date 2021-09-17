 

Слитые в сеть данные людей, которые жертвовали деньги структурам Навального, могли быть только у государства – СМИ

17.09.2021, 19:18, Новости дня
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Кроме имен в базу попали номера телефонов, ИНН и места работы. Журналисты “Русской службы BBC” пообщались с некоторыми россиянами из этой базы и они подтвердили, что все данные – настоящие.

При этом журналисты подчеркивают, что данные из слитой базы относительно свежие – фигуранты базы устроились на эти места в течение последних двух лет.

Специалист по кибербезопасности, который мониторит теневые рынки российских баз данных, отметил, что самые свежие данные на теневых форумах датируются 2018 годом. В то время как слитая база донатеров ФБК имела информацию о местах работы за 2020-й и даже 2021 год.

Автор Telegram-канала об утечках данных DR417 и журналист Daily Storm Даниил Беловодьев сомневается, что при формировании этой утечки использовались старые сливы. По его мнению, данные могли быть взяты либо из Федеральной налоговой службы РФ, либо с “Госуслуг”.

О том, что сливы данных произошел, скорее всего, из госсистем, заявил журналистам и соратник Навального Леонид Волков.

Контекст:

В начале сентября на анонимном форуме 2ch была выложена база личных данных россиян, которые финансово поддерживали структуры Навального, сообщал Security Lab. В базе оказалась информация о 70 тыс. человек.

Это уже не первая утечка информации о россиянах, поддерживающих команду Навального. В середине апреля команда российского оппозиционера сообщила об утечке электронных адресов с сайта “Свободу Навальному”. Зарегистрировавшимся там пользователям стали приходить письма с угрозами и личными данными, которые они на ресурсе не оставляли.

Злоумышленники также рассылали письма работодателям россиян, которые были зарегистрированы на сайте. Как результат – сторонников Навального начали увольнять. В частности, российские СМИ писали о массовых увольнениях в московском метрополитене.

В конце мая сторонники Навального сообщили имя человека, слившего данные. Им оказался их бывший сотрудник Федор Горожанко. Он причастность отрицает.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта “Умное голосования”, которая среди прочего содержала адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области, сообщала “Медуза”. 16 августа в Telegram-каналах и даркнете, как сообщал “Коммерсант”, появились расширенные базы данных подписчиков проекта “Умное голосование”, которые содержали адреса проживания и места работы людей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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