 

ФСБ задержала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Москве

17.09.2021, 18:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСотрудники ФСБ РФ задержали двоих главарей и пятерых участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Москве, сообщил источник в силовых структурах.

«В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ решением Верховного суда РФ в 2003 году) и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки», – сообщил собеседник ТАСС.

Уточняется, что решением столичного суда все они заключены под стражу.

В августе сотрудники ФСБ задержали двух главарей и троих участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанные вербовали крымских мусульман.



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