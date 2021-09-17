На избирательном участке в Москве выпустили енота

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17.09.2021, 17:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосквич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), полицейские ловили животное несколько минут, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – написал в своем Telegram-канале Венедиктов.

  

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах.

Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.



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