 

Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на самолет в Россию

17.09.2021, 17:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГенсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР теста, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в Telegram-аккаунте Общественной палаты.

Пор его словам австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР.Как сообщил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь – специально – сданного повторного теста».

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.



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