 

В России временно заблокировали Google Docs из-за публикаций соратников Навального

17.09.2021, 17:32, Новости дня
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По его данным, сайт docs.google.com блокировали операторы МТС, “Мегафон” и “Ростелеком”. Проект “Роскомсвобода” сообщал, что перебои наблюдались и у пользователей Tele2.

“Вероятно, блокировка связана с публикацией списков “Умного голосования” на ресурсе Google Docs”, – сказано в сообщении GlobalCheck.

Ночью 16 сентября проект также сообщил о блокировке сервиса для публикаций telegra.ph от команды Telegram. На нем тоже были размещены рекомендации “Умного голосования”.

По данным “Роскомсвободы”, утром 16 сентября блокировки Google Docs и telegra.ph прекратились.

Контекст:

“Умное голосование” – платформа, разработанная командой Навального. Она “советует” избирателю кандидата, который, если за него проголосуют, сможет “побить единоросса”. Ее цель – “объединить протестные голоса и поддержать самого сильного противника представителя “Единой России” в каждом округе, указано на сайте платформы.

В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение “Навальный”, а в сентябре – сайт “Умного голосования”. Навальный подал иск к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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