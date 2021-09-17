 

“Не занимает много времени, но получается действительно вкусно”. Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами

17.09.2021, 17:32, Новости дня
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“Сейчас сезон грибов. Хочу поделиться рецептом любимого семейного блюда. Приготовление не занимает много времени, но получается действительно вкусно”, – описала блюдо кулинарный блогер.

Для приготовления понадобится:

один килограмм картофеля;
одно яйцо;
500 граммов грибов;
400 граммов муки;
одна луковица;
три столовые ложки растительного масла.

“Жарим на растительном масле лук до золотистого цвета. Когда лук поджарится, добавляем отваренные измельченные грибы – подойдут любые на ваш вкус, перемешиваем и еще немного тушим все вместе”, – описала процесс Цвит. 

Далее в заранее приготовленное картофельное пюре добавляется одно яйцо, мука и замешивается тесто.

“Картофельное тесто не должно быть слишком твердым – необходимо сделать такую массу, чтобы держала форму и из нее можно было сформировать гнезда”, – посоветовала эксперт.

Готовые гнезда необходимо переложить в форму для выпекания и разложить в углубления поджаренные с луком грибы, стараясь наполнить гнезда максимально.

“Далее делаем заливку. Для этого соединяем пол-литра воды с солью, одну столовую ложку томатной пасты и полстакана сливок, перемешиваем до однородности и осторожно заливаем картофельные гнезда, чтобы заливка не попала внутрь”, – объяснила кулинарный эксперт.

Выпекать картофельные гнезда с грибами необходимо в разогретой до 200 °C духовке в течение 20 минут.

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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