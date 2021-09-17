Верещук: В реформе армии должна быть динамика

“Реформа есть, она не завершена, она идет на фоне войны и не останавливается ни на один день. С 2014 года у нас действительно большие изменения, и это движение очевидно, этого нельзя отрицать. Но было ли оно настолько очевидным, чтобы сегодня можно было говорить об эффекте и европейской армии? Нет, нельзя”, – заявила политик.

Для завершения реформы не хватает скорости принятия решений, считает она.

“Когда я слышу, что какой-то документ, условно приказ министра обороны, проходит месяцами, тогда что мы вообще делаем? Что мы называем реформой? Это должна быть динамика. А динамики не хватает”, – подчеркнула Верещук.

По ее словам, для создания армии по европейским стандартам в Украине необходимо быстрее обрабатывать каждый пункт реформы, быстрее принимать законы и утверждать соответствующие документы.

Контекст:

В 2015 году в Украине была утверждена новая редакция Военной доктрины. Главной угрозой для Украинского государства признана российская агрессия. Также угрозой обозначена деятельность на территории Украины не предусмотренных законом вооруженных формирований, направленная на дестабилизацию в стране.

Согласно доктрине, целями и задачами военной политики Украины является поддержание дружеских отношений со всеми государствами мира на основании международных договоров. В соответствии с Военной доктриной углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

—