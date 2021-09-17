Вынесен приговор изобразившему Макрона в виде Гитлера французу

Во Франции суд оштрафовал мужчину, изобразившего президента страны Эммануэля Макрона в образе Гитлера на рекламном щите, сообщают СМИ.

Бывшего рекламщика 62-летнего Мишеля-Анжа Флори осудили за «публичное оскорбление» президента страны, штраф составил 10 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Адвокат обвиняемого отметил, что было нарушено право на карикатуру, он заявил, что подаст апелляцию на это решение.

Плакат появился в июле в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них предстал в виде Гитлера, рядом значилась надпись: «Подчинись. Сделай прививку».

В июне Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. Суд приговорил нанесшего удар Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы.