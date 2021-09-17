Пискарев заявил о дополнительном финансировании дискредитации выборов в РФ со стороны США

Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

«Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признан иноагентом прим. ВЗГЛЯД) дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости».

«То есть, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он.

В Telegram-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в РФ по состоянию на 20.00 мск 16 сентября.

«В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.