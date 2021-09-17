 

“Ничего такого в этом не вижу”. 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни

17.09.2021, 15:44, Новости дня
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“Сейчас такой момент наступил, что не хочется даже. Хорошо в таком состоянии – не ищешь, не стараешься найти. Нет такой цели, потому что люди делали неприятные вещи, а состояние, которое сейчас, комфортно”, – рассказала спортсменка.

По словам Клочковой, ранее у нее были попытки познакомиться с мужчинами в социальных сетях или на сайтах знакомств.

“Знакомилась, встречалась. Ничего такого в этом не вижу – даже интересно. Моя [младшая] сестра [Анна] работала в Дубае, познакомилась в [приложении] Tinder, у них родился ребенок – и такие бывают случаи”, – отметила спортсменка.

Контекст:

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Спортивная карьера Клочковой началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта.

В 2010 года Клочкова родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили – он проводил турниры по водному поло. После рождения ребенка пара рассталась. Осенью 2020 года спортсменка рассказала, что Ростошвили в последний раз виделся с сыном в 2013 году, а последние несколько лет отбывал срок за совершенные преступления. “Там все складывалось неблагополучно – он сидел в тюрьме. За нелегальные вещи”, – объяснила спортсменка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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