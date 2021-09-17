 

Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса – Арахамия

17.09.2021, 15:44, Новости дня
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“Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина и глава секретариата”, – сказал нардеп.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя от тяжелой формы болезни. Вакцинирован ли Мельничук, не уточняется.

Руководителя секретариата депутатской фракции партии “Слуга народа” Мельничука назначили представителем Кабмина в Раде 16 июня. Ему 32 года.

Контекст:

10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что повторно заболел COVID-19. До того Разумков болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года.

В мае 2021-го спикер парламента говорил, что еще не вакцинировался от COVID-19, так как у него есть антитела к коронавирусу. “Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет”, – отмечал глава Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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