 

Торговую марку “Корвалол-Дарница” внесли в реестр хорошо известных знаков

17.09.2021, 15:44, Новости дня
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Об этом сообщило агентство “Українські новини”, ссылаясь на бюллетень украинского патентного ведомства. 

Судебный процесс относительно запрета неправомерного использования торговой марки “Корвалол-Дарница”, который начался в 2020 году, завершился победой “Дарницы”, отмечает агентство.

“Чтобы в дальнейшем снизить риск нарушения своих прав, “Дарница” также заявила исковое требование о признании этой торговой марки хорошо известной в Украине. Одна из главных особенностей такого статуса заключается в том, что недобросовестным конкурентам производителя становится намного сложнее зарегистрировать или использовать похожую торговую марку. На стадии апелляции в качестве оппонента “Дарницы” выступала компания “Фармак”, которая также производит препарат корвалол. Однако в мае текущего года вторая инстанция поддержала позицию “Дарницы” и подтвердила, что фармкомпания действует исключительно в рамках защиты своих прав”, – говорится в статье. 

Контекст:

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение “Корвалол Corvalolum” хорошо известным по отношению к “Фармаку”. В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе “Дарницы”. “Фармак” обратился в Верховный Суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

2 июня 2020 года Верховный Суд отменил решения по знаку “Корвалол Corvalolum”, принятые в пользу “Фармака” и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Сейчас, по данным “Українських новин”, в реестре хорошо известных знаков числятся обе версии корвалола. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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