“Такая нежная”, “Обожаю”. Звезда “Великолепного века” Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье

Пост 38-летняя актриса не подписала, но за пару часов ее новая фотосессия набрала почти 100 тыс. лайков и больше 700 комментариев.

“Еще!” – потребовал больше снимков пользователь с ником mr_khan_3672.

“Такая нежная на этом фото”, – прокомментировал ivanshtibel, а после добавил: “Какая же она красивая. Обожаю”.

“Красивая, нежная”, – согласилась lena.umyarova.

“Самая талантливая и красивая актриса”, – считает ziliaru.

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Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурке. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

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