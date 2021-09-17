 

В Николаевской РГА дырку на потолке закрыли флагом Украины – журналист

17.09.2021, 13:12, Новости дня
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“Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем”, – отметил он.

https://www.facebook.com/derenuga/posts/4425499634166003

В комментариях к посту журналист опубликовал фото объявления на двери женского туалета в РГА.

Фото: Олег Деренюга / Facebook

Подписчики обратили внимание, что объявление написано на русском языке.

“А по-русски – для врага”, – прокоментировал Вячеслав Головченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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