В Николаевской РГА дырку на потолке закрыли флагом Украины – журналист
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“Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем”, – отметил он.
https://www.facebook.com/derenuga/posts/4425499634166003
В комментариях к посту журналист опубликовал фото объявления на двери женского туалета в РГА.
Фото: Олег Деренюга / Facebook
Подписчики обратили внимание, что объявление написано на русском языке.
“А по-русски – для врага”, – прокоментировал Вячеслав Головченко.
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