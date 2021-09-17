 

На Луне становятся заметными следы древних бомбардировок

17.09.2021, 12:56, Новости дня
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Ведущий научный сотрудник Катарина Милкович сообщила о том, что Луна, скорее всего, выдержала намного больше бомбардировок из космоса, чем считалось ранее.

Глубокие отметины на спутнике Земли являются следами столкновений с астероидами и крупными метеоритами, отмечает ученый. Однако со временем, начинают проявляться и старые «шрамы», которые в прошлом были незаметны.

Милкович считает, что самые интенсивные бомбардировки Луна выдержала еще тогда, когда внутри нее была горячая магма. Из-за этого кратеры сглаживались в период остывания. Но сейчас они снова проявляются на поверхности данного небесного тела. Изучение истории Луны помогает открыть новые страницы также и в эволюции Земли. Поэтому она так интересует науку.



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