 

На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»

17.09.2021, 7:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, сообщил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще не при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.

Как сообщил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».



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