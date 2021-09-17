Китай обвинил США в распространении ядерного оружия

Постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цюнь на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выразил серьезную обеспокоенность в связи с планами США и Британии помочь Австралии в строительстве атомных подводных лодок и охарактеризовал этот шаг как явный акт распространения ядерного оружия.

«Посол Ван Цюнь подчеркнул, что открытая помощь США и Великобритании в качестве ядерных держав не обладающему ядерным оружием государству, Австралии, в приобретении последней используемой в военных целях атомной подводной лодки представляет собой явный акт ядерного распространения. Такой акт ядерного распространения вызовет серьезные негативные последствия для текущих международных усилий в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также иранской ядерной проблемы», – приводит ТАСС текст заявления постпредства КНР в Вене.

Как отмечается в документе, США и Великобритания в качестве государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и государств, обладающих ядерным оружием, «по всей видимости, приведут к распространению ядерных материалов и технологий, открыто предоставив помощь Австралии как государству, не обладающему ядерным оружием, в приобретении и создании ею атомной подводной лодки». «Это противоречит цели, задаче и основному обязательству ДНЯО в ущерб международному режиму ядерного нераспространения, в основе которого лежит ДНЯО, и текущим международным усилиям в этом направлении», – отмечает китайская сторона.

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.