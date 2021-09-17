Times – угроза стабильности Восточной Азии — КНДР и Южная Корея испытали баллистические ракеты с разницей в несколько часов

Северная Корея и Южная Корея практически одновременно провели испытания баллистических ракет, передаёт The Times. Как отмечает издание, тесты свидетельствуют о том, что Корейский полуостров захлестнула гонка вооружений, которая угрожает стабильности Восточной Азии.



Reuters

КНДР и Южная Корея провели тестовые запуски баллистических ракет с интервалом в несколько часов, что, как отмечает The Times, свидетельствует об ускорении гонки вооружений, которая захлестнула полуостров и угрожает стабильности Восточной Азии.

Так, в среду КНДР со своего восточного побережья запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Это стало вторым ракетным испытанием Пхеньяна за три дня после запуска крылатых ракет в выходные. По данным Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи, две северокорейские ракеты пролетели около 800 км на максимальной высоте 60 км, прежде чем упасть в Японское море.

Сеул и Вашингтон проводят совместный анализ с целью определить, к какому типу они относились. Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщило, что, вероятно, они являются модернизированной версией баллистической ракеты KN-23, представляющей собой вариант российской «Искандер», испытания которой прошли в марте.

Предполагается, что это не были испытания межконтинентальных баллистических ракет, поэтому запуски не нарушают подписанный в апреле 2018 года договор, который вводил мораторий на ядерные испытания и пуски ракет дальнего радиуса действия. Тем не менее испытания вызвали тревогу в странах в пределах досягаемости ракет, таких как Южная Корея и Япония.

«Это возмутительно, поскольку угрожает миру и безопасности Японии и региона. Мы выражаем решительный протест и осуждение», — приводит The Times слова премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.

При этом всего через несколько часов после северокорейского пуска Южная Корея «добилась собственного военного прорыва», поразив цель баллистической ракетой, выпущенной с подводной лодки.

Южнокорейские военные запустили с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho водоизмещением 3000 тонн баллистическую ракету. Таким образом, Южная Корея стала восьмой в мире — и первой страной, не являющейся ядерной державой, — которая освоила эту военную технологию.

Новая баллистическая ракета подводного базирования известна как Hyunmoo 4-4, это вариант баллистической ракеты Hyunmoo-2B, которая способна поразить территорию Северной Кореи. Развёртывание этих ракет на подводных лодках ожидается уже следующим летом.

«Сегодняшний успешный запуск — это значимое достижение, которое заставляет наш народ чувствовать себя в большей безопасности и гордиться собой», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наблюдавший за испытанием.

Сеул также объявил о разработке сверхзвуковой крылатой ракеты и успешном испытании ракетного двигателя для запуска собственного спутника-шпиона. Как отмечает The Times, разработка собственного высокотехнологичного оружия КНДР и Южной Кореей «добавляет непредсказуемости в и без того напряжённую ситуацию в регионе».