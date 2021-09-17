Лавров сообщил о намерении Путина посетить Олимпиаду в Пекине. Делать это запрещает спортивный суд в Лозанне

По словам дипломата, это произошло еще 28 июня.

“В ходе того разговора президент Российской Федерации Путин с удовольствием принял любезное приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года”, – сказал Лавров.

Посещение Олимпиады в Пекине запрещено Путину решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, принятым в декабре 2022 года в связи с допинговыми скандалами с участием российских спортсменов.

В решении, опубликованном на сайте CAS, президент России указан в числе тех, кто не может посещать крупные международные соревнования до 16 декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине должна пройти с 4-го по 20 февраля 2022 года.

“Эхо Москвы” сообщает, что “личное приглашение главы государства, принимающего турнир, по решению CAS, является исключением”.

Контекст:

Осенью 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019 исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд Лозанны сократил до трех лет срок отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, установленного Всемирным антидопинговым агентством. Запрет ВАДА будет действовать до 16 декабря 2022 года.

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