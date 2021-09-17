В РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в военном ведомстве.

«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

Как сказал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – подчеркнул он.

Напомним, предыдущий испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО состоялся в апреле. Еще одно испытание проводилось в ноябре 2020 года.

Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км.