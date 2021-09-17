Избирательные участки открылись в УрФО, Пермском крае, Башкирии, Оренбуржье

В регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области открылись более 14,6 тыс. избирательных участков, сообщили в региональных избиркомах.

Организована работа участков и в ряде мест временного пребывания граждан, в том числе в больницах. Так, в Челябинской области, где кроме депутатов Госдумы также выбирают депутатов законодательного собрания региона, глав сельских поселений и депутатов представительных органов муниципалитетов, жители могут проголосовать даже на железнодорожном вокзале на временно организованном участке. Всего же таких здесь 19 из 2303, в том числе 14 – в медицинских учреждениях и четыре – в следственных изоляторах. На Ямале, где проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тюменской областной думы, а также местные выборы в пяти муниципалитетах, временные участки открылись на железнодорожной станции в Ноябрьске, в больницах трех городов и на 12 месторождениях. Здесь голосование началось еще 29 августа – в труднодоступных и отдаленных районах округа, – завершилось оно 16 сентября, всего в регионе 211 основных участков, передает ТАСС.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО) пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона, для их проведения открылся 741 избирательный участок. В Свердловской области, где помимо выборов депутатов Госдумы будут выбирать депутатов законодательного собрания региона и местных дум, открылись около 2,5 тыс. избирательных участков. В регионе до открытия участков проходило досрочное голосование, в двух поселках Новоселово и Якшино из шести жителей проголосовало пять, каждый из них получил по шесть бюллетеней – это максимальное число по всей Свердловской области.

В Тюменской области открылось 1070 участков, а в Курганской – 949, в том числе пять – в местах временного пребывания людей. Также на 123 курганских избирательных участках будет проводиться дополнительная форма голосования для жителей в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено – определены 188 таких мест для голосования в 184 населенных пунктах.

В Пермском крае открыто около 1,8 тыс. избирательных участков, в Башкирии – 3,4 тыс., в Оренбургской области – 1,7 тыс. За ходом голосования в Башкирии будут следить восемь международных наблюдателей, в Перми работают наблюдатели из Германии и Бангладеш. Будет организован выезд бригад в отдаленные районы, в которых проживает примерно 25-30 тыс. избирателей в каждом из регионов. Также будут открыты участки в больницах, местах лишения свободы, на железнодорожных вокзалах, один участок будет открыт в госпитале ветеранов в Уфе – решение об открытии в нем участка было принято до того, как его переделали в ковид-госпиталь, рассказал председатель ТИК Кировского района Уфы Ильдар Масягутов.

В Югре впервые открылся Центр общественного наблюдения, где за происходящим на избирательных участках можно будет следить на 20 мониторах. Как сообщила член Общественной палаты России, заместитель руководителя регионального общественного штаба Югры Ольга Сидорова, на одном экране можно одновременно смотреть сразу четыре участка. Планируется, что здесь будут, в частности, находиться юридическая и мониторинговая группы, а запись видео будет храниться в течение года.

В избиркоме Челябинской области рассказали, что в регион приехали иностранные эксперты для обмена опытом проведения процедуры голосования. «Это именно эксперты, а не наблюдатели, в частности, это специалист отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Камерун Жан Франсуа Николя Бибум, депутат Национального собрания Тоголезской Республики Улеиджа Ебиссе Милиуссиба Инносент Кагбара, журналист интернет-издания «ROARMedia», блогер, писатель, общественный деятель Чамара Прасанна Суманапала. Запланированы встреча с председателем облизбиркома Сергеем Обертасом, посещение избирательных участков», – сообщили в пресс-службе избиркома.

В региональных избирательных комиссиях подчеркивают, что на участках предусмотрены необходимые меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом, обеспечены средства индивидуальной защиты. В частности, как сообщил председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин, более 70% членов избирательной комиссии региона прошли вакцинацию.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.

Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье.

В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области.