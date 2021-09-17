 

Австралия раскрыла место строительства военных баз США

17.09.2021, 6:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии, сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон.

«Тысячи американских солдат уже проходят обучение на военной базе Северной территории, но число служащих ВВС и ВМС США будет существенно увеличено», – приводит слова Даттона ТАСС.

Он добавил, что новые военные базы, которые будут построены в южных регионах страны, расширят возможности местной промышленности и позволят создать новые рабочие места для австралийцев.

Министр также отметил, что будут расширены возможности двух баз ВВС Австралии, расположенных на восточном побережье страны. «Речь идет о переброске различных типов самолетов, в том числе бомбардировщиков и разведчиков <…>, которые будут базироваться на военных аэродромах в Ричмонде (расположен в 50 км к северо-западу от Сиднея, штат Новый Южный Уэльс) или Эмберли (расположен в 50 км к юго-западу от Брисбена, штат Квинсленд)», – сказал Даттон в интервью телеканалу «9 ньюс».

Также глава австралийского Минобороны сообщил, что военное сотрудничество двух стран будет расширено за счет создания инфраструктуры для обслуживания «надводных и подводных кораблей США в Австралии <…> и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе».

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.



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