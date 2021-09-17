 

Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

17.09.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.



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