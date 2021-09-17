 

Трамп предсказал разрушение США демократами к 2024 году

17.09.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил мнение, что в случае сохранения представителей Демократической партии во главе американского правительства в 2024 году Соединенные Штаты будут разрушены.

По мнению 45-го президента США, если республиканцы не смогут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в 2022 году и возглавить американское правительство в 2024 году, то «за три года от страны ничего не останется». Трамп добавил, что за прошедшие восемь месяцев правления президента США Джо Байдена Соединенные Штаты «скатились, как никогда до этого», передает ТАСС.

Накануне стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В начале августа Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

Кроме того, в августе Трамп раскритиковал предложенный Байденом «план разрушения Америки», который предполагает выделение из бюджета США 3,5 трлн долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю. В начале августа министерство финансов США задействовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

Напомним также, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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