Несколько ракет упали в Кабуле
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ракеты упали в одном из районов афганской столицы, они могли попасть в электростанцию, сообщило афганское телевидение.
Данных о жертвах после ракетного обстрела пока не поступало, передает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение страны.
Напомним, в конце августа был обстрелян аэропорт Кабула, ИГ взяли на себя ответственность за это. СМИ сообщали, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта.
Смотреть комментарии → Комментариев нет