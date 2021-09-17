 

Несколько ракет упали в Кабуле

17.09.2021, 4:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРакеты упали в одном из районов афганской столицы, они могли попасть в электростанцию, сообщило афганское телевидение.

Данных о жертвах после ракетного обстрела пока не поступало, передает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение страны.

Напомним, в конце августа был обстрелян аэропорт Кабула, ИГ взяли на себя ответственность за это. СМИ сообщали, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта.



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