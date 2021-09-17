Избирательные участки открылись во всех регионах Дальнего Востока

Избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). В 08.00 (03.00 мск) открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия.

«На территории Бурятии сегодня открылось 813 постоянных и 13 временных участковых избирательных комиссий. Все проходит в штатном режиме, без сбоев», – сообщили ТАСС в республиканском избиркоме.

В Бурятии в единый день голосования проходят выборы депутатов Госдумы, в них участвуют десять кандидатов. Также проводятся дополнительные выборы депутата народного хурала (парламента) Бурятии по одномандатному округу № 15 и ряд выборов в органы местного самоуправления.

Первыми в РФ голосовать начали жители Сахалина, Курил (Сахалинская область) и Магаданской области. Там избирательные участки открылись в 08.00 (00.00 мск). Проголосовал губернатор Магаданской области Сергей Носов, свой выбор он сделал на избирательном участке №8, расположенном в Центре культуры в Магадане.

Также проголосовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он отдал свой голос за кандидатов на избирательном участке № 727 по месту прописки утром в пятницу, сообщила пресс-служба краевого правительства. «Я принимаю участие в выборах как вернулся из армии, с 1982 года, причем делаю это всегда с удовольствием. <…> На участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Так что все, кто хочет проголосовать, могут сделать это сегодня, утром или в обед, знаю, что на некоторых предприятиях у женщин сокращен рабочий день», – сказал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые избирательные участки открылись в 08.00 (03.00 мск) в соседнем с Бурятией Приангарье.

«На территории Иркутской области сформировано 1919 участковых избирательных комиссий. Из них на 38 участках прошло досрочное голосование, также организовано пять участковых комиссий в больницах и СИЗО, где желающие будут голосовать только один день 19 сентября», – сообщили в пресс-службе избиркома Иркутской области.

По информации избиркома, всего на 19 сентября назначены 92 кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в заксобрание по округам № 2 и № 3, а также муниципальные выборы. Число избирателей в Иркутской области на 1 июля составило 1848932 человека. На прошлых выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка избирателей составила 33,7%.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.

Более 2,5 тыс. участков для голосования в 08.00 (02.00 мск) открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.