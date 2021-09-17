Обозреватель Times – военное усиление Азии выходит далеко за пределы ракет Кима

В то время как СМИ сообщают об очередных ракетных пусках Северной Кореи, обозреватель The Times Ричард Ллойд Пэрри обращает внимание, что пополнение арсенала Пхеньяна — лишь скромная часть общей азиатской тенденции на рост оборонных расходов. Как отмечает автор, на фоне «глобального политического, экономического и военного сдвига» страны региона рискуют начать новую гонку вооружений, исход которой предсказать сложно.



Reuters

Для экипажа какого-нибудь авианосца или военной верхушки, скрывающейся в командном бункере, атака гиперзвуковой ракетой может обернуться неожиданной гибелью, пишет в своей статье обозреватель The Times Ричард Ллойд Пэрри. Скорость таких ракет больше чем в пять раз превышает скорость звука, они способны менять свой курс на лету, отчего радарам и системам ПВО сложнее их засечь. Кроме того, они могут переносить ядерные боеголовки.

Гиперзвуковые ракеты уже есть у РФ и Китая, США стараются не отставать. По их стопам следуют Индия и Япония, а также Северная Корея и Австралия. Это одни из самых страшных новых видов вооружений, которые сейчас начинают распространяться по Азии, меняя военную расстановку сил в регионе и, как многие считают, толкая его к новой гонке вооружений.

На этой неделе СМИ сообщили о том, что Пхеньян протестировал свою новую крылатую ракету дальностью почти 1609 км, которая способна достичь целей в Южной Корее и Японии. Однако, как подчёркивает автор, «новая игрушка Ким Чен Ына» — относительно маленькое дополнение к арсеналу новых вооружений, который сейчас пополняют его азиатские соседи.

Как обращает внимание Пэрри, за несколько дней до испытаний Пхеньяна Южная Корея стала единственной неядерной державой, способной осуществить запуск баллистических ракет с подлодки. Это позволит вооружённым силам страны реализовывать внезапные ракетные обстрелы, а также обеспечит возможность нанести ответный удар по противнику в случае атаки, уничтожившей южнокорейские ракеты наземного базирования.

В тот же период один из главных претендентов на пост нового премьер-министра Японии Фумио Кисида заявил, что Токио необходимо обзавестись вооружениями, которые позволят наносить упреждающие удары, — истребителями и ракетами, способными уничтожать вражеские ракеты на земле, ещё до запуска.

За последние несколько лет можно было наблюдать за вводом в эксплуатацию новых японских и китайских авианосцев, австралийских подлодок. Небольшие страны вроде Филиппин настроены на приобретение современных ударных самолётов. «Что провоцирует эти изменения и куда они могут привести, если не к новой холодной войне, которую уже некоторые предсказывают для Восточной Азии?» — рассуждает аналитик.

Как полагает Пэрри, истоки новая тенденция берёт из «глобального сдвига — политического, экономического, военного, — который сейчас происходит от Атлантики до Тихого океана». В сравнении с Европой и Соединёнными Штатами Азия отличается наиболее многонаселёнными странами мира и наиболее стремительно развивающимися рынками. При этом «это нестабильный, разрываемый разногласиями» регион, где бок о бок существуют совершенно разные политические системы — от открытых обществ вроде Австралии, Южной Кореи и Японии, «авторитарных демократий» вроде Сингапура вплоть до «успешных однопартийных диктатур» вроде Китая и Вьетнама и до «явных угнетателей» вроде Северной Кореи и Мьянмы.

Из-за такого сочетания экономического богатства с политической напряжённостью страны по всему миру заинтересованы в поддержании стабильности в регионе и демонстрации своего военного присутствия там. Этим в последнее время отличилась, к примеру, Великобритания, отправив свой новый авианосец HMS Queen Elizabeth в плаванье по азиатским водам.

Росту оборонных расходов местных государств способствуют и отдельные политические события. Так, выход США из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) в 2019 году открыл Америке путь к размещению в Азии ракет средней дальности. В этом году Вашингтон упразднил условия соглашения с Южной Кореей, которые ограничивали её в самостоятельном производстве ракет большой дальности.

Кроме того, немаловажным фактором, заставляющим азиатские страны укреплять свои арсеналы, стало ядерное оружие Северной Кореи, подчёркивает автор. Когда японские политики пытаются протолкнуть свою программу, требующую приобрести вооружения для превентивного удара, они в первую очередь указывают на угрозу Пхеньяна.

В то же время самым большим катализатором роста оборонных расходов стал подъём Китая, добавляет Пэрри. В этом году военный бюджет КНР составит 1,35 трлн юаней. Это достаточно скромное увеличение в 6,8% по сравнению с предыдущими показателями, но всё же более 5% от всех правительственных расходов. Лидер страны Си Цзиньпин стал разворачивать вооружённые силы «новым, более агрессивным образом», строить военные базы на искусственных островах в Южно-Китайском море и выводить флот далеко в Тихий океан.

И, конечно же, есть вопрос Тайваня, «преуспевающего острова с самоуправлением, который Китай пообещал когда-нибудь окончательно присоединить к своей основной территории». Несложно представить, что попытка осуществить этот план может привести к войне, в которой США, Япония, Южная Корея и, возможно, страны НАТО будут противостоять КНР и которая может охватить весь регион. «Именно на случай таких и других тревожно реалистичных сценариев Азия расширяет свои вооружения», — считает обозреватель.

Впрочем, не все согласны, что это можно считать новой гонкой вооружений. В конце концов, за исключением Китая, оборонные расходы даже самых зажиточных азиатских государств пропорциональны их ВВП — если они больше тратят, это значит лишь то, что у них больше денег. Минобороны Японии, например, на следующий год запрашивает 5,4 трлн йен — это рекордная сумма, которая тем не менее составляет чуть больше 1% от ВВП страны.

Даже внушительные китайские расходы не идут ни в какое сравнение с оборонным бюджетом США, которые остаются самой влиятельной военной державой в Восточной Азии с её огромными базами в Южной Корее и Японии и постоянно присутствующим в регионе Седьмым флотом. По оценкам экспертов, расходы США на оборону больше, чем у всех азиатских стран, вместе взятых.

«Военные события в регионе не приблизились к скорости классических гонок вооружений — таких, как противостояние за морское превосходство между Великобританией и Германией в начале XX столетия или противостояние между США и Советским Союзом за превосходство в стратегических ядерных вооружениях, — считает Том Хаксли из Международного института стратегических исследований. — Для Китая надежда на победу в любом конфликте с США была бы мала, учитывая, что военное присутствие и договорённости Америки продолжают обеспечивать безопасность во всём регионе».

Но, как отмечает Пэрри, даже если эта оценка верна на сегодня, сложно представить, что ситуация будет оставаться неизменной. Велики шансы, что военный и экономический подъём Китая будет продолжаться, как и упадок США. «А со столь сильной неопределённостью и таким большим объёмом новых военных сил и вооружений вероятность просчёта присутствует всегда», — предупреждает обозреватель.