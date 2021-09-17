 

57-летний режиссер “Левиафана” Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ

17.09.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все это время режиссер находился на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет насыщать кровь кислородом при острой дыхательной недостаточности).

В публикации отмечается, что в ближайшее время медики готовятся выводить режиссера из комы и уже отключили от систем жизнеобеспечения. Предполагается, что реабилитацию режиссер также будет проходить в Германии.

Издание сообщает, что лечение Звягинцева в немецкой клинике оплачивает руководство российской акционерной финансовой корпорации “Система”, однако ее представители эту информацию комментировать отказались.

Контекст:

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984 году окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища. Работал в Новосибирском ТЮЗ. В 1986 году поступил в ГИТИС, который окончил в 1990 году.

Известность Звягинцеву принесла снятая им картина “Возвращение” (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал.

Андрей Звягинцев – двукратный номинант премии “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке” – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины “Левиафан” (2014) и “Нелюбовь” (2017).

13 сентября Telegram-канала Baza сообщил, что Звягинцев находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. Отмечалось, что режиссер заразился коронавирусом в начале июля. Уже после того, как его тесты дали отрицательный результат, у него диагностировали значительное поражение легких. После этого режиссера доставили в Германию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Трампа покинули пять адвокатов, которые должны были защищать его по делу об импичменте – CNN

22.08 / Жалоба Тихановской на решение ЦИК об итогах выборов подана в Верховный суд Белоруссии

17.09 / Талибы упразднили министерство по делам женщин

07.08 / Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из “ПриватБанка”

17.09 / В Индии число инфицированных коронавирусом превысило 5 млн

02.02 / В КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США

22.01 / Borjomi и Nestle отказались от сотрудничества с киевской блогершей после скандального видео о России

30.05 / Британская разведка считает возможным искусственное происхождение коронавируса – СМИ

25.07 / В Днепре после падения в фонтан умер четырехлетний мальчик – СМИ

09.09 / В РФ сертифицируют обновлённый кроссовер JAC S3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика