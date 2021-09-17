 

Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине

17.09.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКанцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

По словам Меркель, лидеры двух стран обсудят работу в «нормандском формате», поскольку «ситуация на Востоке Украины сложная, а прогресс  в урегулировании конфликта ничтожен», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям.

До этого источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Азербайджан обещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении

19.05 / Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием за жестокое избиение

29.01 / “На “прикольный” митинг звали ребятню – детки, приходите прогонять гэбню”. Слепаков написал стихотворение о протестах в РФ

03.03 / Украина отправит в Лондон 350 образцов для выявления новых штаммов COVID-19 – Степанов

19.07 / В МИД Украины уточнили число украинцев, захваченных пиратами у берегов Нигерии

21.08 / Байден будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии

21.08 / Стартовали госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1»

18.08 / В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

14.08 / Тяжелую «Ангару» повезли на космодром Плесецк

19.07 / Вступление Украины в НАТО на референдуме поддержали бы 66% украинцев – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика