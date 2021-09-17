Эксперты оценили роль блогеров в наблюдении за выборами

Популярные блогеры стали наблюдателями на выборах, чтобы сделать голосование более открытым, уверен президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. Цифровые технологии позволяют показать прозрачность избирательной системы, заметил директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

В этом году в качестве наблюдателей на выборах зарегистрированы популярные блогеры. Они будут следить за процессом голосования, фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальные сети для своих подписчиков. На Дальнем Востоке наблюдатели уже приступили к работе на открывшихся участках.

«В последние годы мы наблюдали картину, когда интерес к выборам в молодом сегменте аудитории сильно снижался. Люди постсоветского поколения воспринимали существующую избирательную систему как архаичную, закрытую, непонятную. Безусловно, такое отношение значимо влияет на легитимность – принятие гражданами результатов голосования», – считает Владимир Кутилов, директор агентства «Теория Дарвина».

При этом он заметил, что «интернет и активное использование цифровых технологий позволяют выстраивать диалог с более молодой аудиторией, показать понятность и прозрачность всей избирательной системы, обновить подходы к коммуникациям избирательных комиссий».

«Еще один важный фактор, влияющий на восприятие выборов – это участие в предвыборной гонке и самих выборах лидеров мнений и блогеров. В прошлом году в Татарстане на выборах президента республики мы впервые привлекли блогеров в качестве наблюдателей. Тогда на участках работали 100 топовых блогеров, вели трансляции, рассказывали о ходе голосования. Это важнейшая практика, которая показала, что избирательная система не такая архаичная и закрытая, как кажется непосвященному избирателю. Мы считаем, что привлечение лидеров мнений – это простой, но очень действенный способ обеспечить легитимность голосования», – подчеркнул Кутилов.

Участие блогеров в наблюдении за выборами также прокомментировал президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. «Чем отличается концерт 20 лет назад и концерт в наши дни? Сегодня на концертах, на любых массовых мероприятиях все зрители делают посты и записывают «сторис». В этом смысле выборы не отличаются от любого другого важного события: многие наблюдатели будут делать посты с участков и записывать «сторис», делиться ими с друзьями в соцсетях», – заметил Цепелев.

«Я знаю, что во многих регионах есть довольно популярные блогеры, которые записались наблюдателями и даже членами избирательных комиссий. Они будут показывать голосование, делать его более открытым для десятков тысяч своих подписчиков», – рассказал президент Ассоциации интернет-технологов.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.