В Евросоюзе обсуждают создание в Украине военной учебной миссии – СМИ

Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб [ВСУ] по внедрению плана реформирования профессионального военного образования, говорится в документе.

В Евросоюзе изложили четыре возможные варианты сотрудничества. Миссия может укрепить военный потенциал Украины и быть выражением солидарности ЕС с Украиной после военной агрессии России.

Документ указывает и на недостатки военно-консультативной миссии, в частности на риск дублирования, поскольку “многие актеры в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)”. Также трудно предсказать ответ на появление миссии от других субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине.

Три других варианта, изложенных в документе, имеют меньший масштаб. Один из них предусматривает добавление военно-консультативного и учебного элемента к уже действующей гражданской миссии. Другой вариант предполагает привлечение экспертов ЕС для поддержки представительства Евросоюза в Киеве.

Контекст:

Евросоюз создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых – консультативная миссия Европейского союза в Украине EUAM, которую запустили в конце 2014 года после аннексии Крыма Россией. На нее работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины. Задача миссии состоит в реформировании сектора гражданской безопасности, сообщило “Радiо Свобода”.

Также с 2005 года действует миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине. Ее цель состоит в улучшении безопасности вдоль границы двух стран.

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