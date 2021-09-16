В Австралии увеличили емкость аккумуляторов при помощи сахара

Представители университета в австралийском Мельбурне предлагают улучшить технические характеристики литий-серных аккумуляторных батарей. Для этого они хотят использовать обыкновенный сахар.

Кроме увеличения самого показателя емкости, батареи увеличили ресурс. Теперь аккумулятор может легко выдержать до одной тысячи циклов зарядки и разрядки.

Напомним, что ранее литий-серные батареи считались одними из самых перспективных. Однако в процессе эксплуатации стали возникать проблемы со стабильностью, из-за чего промышленность отказалась выпускать их. Оказывается, решение проблемы лежало буквально на поверхности. Нужно было лишь поднять документы исследования, которые были проведены еще в 1988 году.