 

Искусственный интеллект раскрыл секрет успеха самых талантливых людей

16.09.2021, 18:08, Новости дня
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Американские ученые из университета в Иллинойсе использовали искусственный интеллект, чтобы попытаться раскрыть секрет успеха самых одаренных людей. В результате ИИ выдал определение эффективных творческих стратегий, которые позволяют развивать талант.

Алгоритм рассчитал циклы творческих подъемов и падений, которые наблюдаются у 90% наиболее успешных представителей человеческого рода. Оказалось, что даже у самых гениальных творцов периоды творческого подъема длятся относительно недолго – всего по несколько лет. Но именно в это время и создаются самые главные шедевры.

Проблема в том, чтобы предоставить человеку свободу творчества именно в период подъема, поскольку это время можно считать «золотым».



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