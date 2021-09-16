 

Цена на газ в Европе продолжила падение

16.09.2021, 17:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Общее падение за день составляет порядка 15%.

Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.

За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.



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