НОМ объявил об открытии Ситуационного центра по выборам

Открылся Ситуационный центр ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ), он в ходе трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября будет собирать и проверять сообщения от независимых общественных наблюдателей на участках.

К работе центра привлечены волонтеры – молодые юристы, которые будут в круглосуточном режиме проводить проверку сигналов о возможных проблемных ситуациях с привлечением корпуса электоральных экспертов из регионов, говорится на сайте НОМ.

Ситуационный центр работает на базе Университета имени. Кутафина, он создан НОМ совместно с Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

«Впервые выборы депутатов Государственной думы обеспечены столь серьезным, тотальным общественным контролем и экспертной поддержкой. Волонтеры Ситуационного центра будут вести мониторинг всех стадий избирательного процесса на протяжении всех трех дней голосования, что позволит нам объективно и беспристрастно информировать избирателей о том, как проходят выборы в регионах страны», – сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

Центр будет работать все три дня голосования, начиная с открытия первых избирательных участков и до подведения официальных итогов сентябрьских выборов.

Значимость вовлечения молодых юристов в процесс наблюдения и мониторинга избирательного процесса подчеркнул ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный юридический университет имени Кутафина Виктор Блажеев.

«Ситуационный центр будет работать на площадке Московского государственного юридического университета уже не первый год, и мы очень рады этой доброй традиции. Студенты нашей академии, молодые юристы, очень ответственно подойдут к проведению мониторинга, для них – это возможность лично убедиться в прозрачности процесса. Наблюдатели – гаранты легитимности выборов», – подчеркнул на пресс-брифинге Блажеев.

Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев отметил, что первый Ситуационный центр был открыт на площадке МГЮА еще девять лет назад.

«Избирательная система с тех пор очень эволюционировала: сегодня существуют самые разные формы общественного наблюдения, в нем фактически принимает участие все гражданское общество – партии, кандидаты, общественные организации, все желающие граждане. Ассоциация юристов РФ совместно с партнерскими организациями в предстоящие дни будет осуществлять мониторинг избирательного процесса и оказывать квалифицированную юридическую помощь наблюдателям», – сообщил на площадке Ситцентра Владимир Груздев.

Инфраструктура общественного наблюдения в РФ полностью готова к предстоящим выборам, сообщила член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова.

«В феврале мы презентовали беспрецедентную программу обучения наблюдателей, по которой прошли обучение более 250 тысяч человек из всех регионов страны. На «Карте сообщений» НОМ в режиме реального времени будет отражаться достоверная и проверенная информация о ходе голосования на избирательных участках. Отправить сообщение на Карту может любой желающий», – сообщила она.