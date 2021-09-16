 

Даниэль Салем был госпитализирован из-за отказа почки после того, как согласился похудеть на спор с Анитой Луценко

16.09.2021, 16:36, Новости дня
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Салем заключил спор с Луценко в конце мая. В случае проигрыша он должен был в течение часа пролежать в закрытом гробу. 

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Публикация от Даниэль Салем (@daniel_jihad_salem)

Чтобы достичь своей цели, Салем питался печеным мясом, овощами и отказался от сладкого. Фитнес-тренер отметила, что отправила ведущему план питания на две недели.

“Было по две, по три тренировки в день. Я тренировался в весогоночном костюме, вода просто выливалась. В последний день мне оставалось пару граммов, я в этом костюме после тренировки пошел в сану и там потерял сознание. Попал в больницу. У меня отказала одна почка”, – признался он. 

После этого Луценко потребовала от него прекратить похудение. Салем отметил, что ему удалось скинуть вес и сейчас он доволен своей формой.

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В возрасте шести лет переехал на родину отца – в Ливан. Работать начал в 11 лет чистильщиком обуви. Во взрослом возрасте проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. 

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи “Зірковий шлях” на канале “Украина”. В прошлом принимал участие в шоу канала “1+1” “Голос країни” и “Танцы со звездами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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