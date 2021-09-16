Следком Беларуси возбудил дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
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Отмечается, что следователи осмотрели участок местности и зафиксировали “следовую картину”.
“По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке”, – говорится в сообщении.
Следком возбудил уголовное дело по ст. 370 Уголовного кодекса Беларуси (надругательство над государственными символами).
Контекст:
Инцидент со знаком, по сообщению Госпогранкомитета Беларуси, произошел 11 сентября. Повреждены пограничный столб и щиток с изображением герба Беларуси. Стреляли по нему со стороны Украины, заявили белорусские пограничники.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал 15 сентября, что повреждение знака обнаружили пограничники Луцкого погранотряда, они и сообщили белорусской стороне, а также сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья.
По словам Демченко, в ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий в адрес украинских пограничников.
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