 

“П…дорасы торгуют партией”. Кива обвинил руководство собственной партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. Видео

16.09.2021, 16:36, Новости дня
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По информации канала, видео Кива записал и скинул во внутренний чат фракции “ОПЗЖ”, но его “слили” в интернет коллеги по партии.

В обращении Кива заявил, что при подготовке к внеочередным выборам ответственность за Карловку Полтавской области получило крыло партии, которым руководят сопредседатели Стратегического совета Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (а не крыло, которое представлено Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко).

Карловка “ушла под юрисдикцию и ответственность” Кивы, он начал подготовку команды и кандидатов. Однако, заявил Кива, глава Полтавской облорганизации ОПЗЖ Олег Сазонов “продал франшизу” партии на местных выборах некому местному бизнесмену, причем сделал это после согласования лично с Бойко.

“Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческими интересов отдельных п…дорасов?.. Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные п…дорасы ею торгуют”, – заявил Кива.

Он попросил руководство партии навести порядок, “потому что в этом беспорядке, по большому счету, уже существовать невозможно”.

По информации местного издания “Полтавщина”, бизнесмен, о котором идет речь – Юрий Кобченко, который в 2020 году неудачно баллотировался депутатом в облсовет от “Слуги народа”.

Контекст:

На местных выборах 25 октября 2020 года в состав Карловского городского совета были избраны 26 депутатов, мэром стал Петр Свитлык, представитель “Батьківщини”. 

7 июля Карловский городской голова обратился к Верховной Раде с просьбой досрочно прекратить полномочия депутатов горсовета и назначить внеочередные выборы. Он пояснил, что сессии горсовета не проводились с марта в связи с отсутствием кворума.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы депутатов Карловского горсовета на 31 октября 2021 года.

В Карловке проживает 15 тыс. человек

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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