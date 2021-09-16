Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак

“За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было никаких намеков с его стороны. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина сказала, что все были согласны на его условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить”, – высказалась артистка.

Комментарий Приходько о харассменте можно послушать, начиная с седьмой минуты ролика.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

24 апреля в эфире телеканале “Россия 1” Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа. Певица тогда отметила, что стала единственной из его артисток, кто не согласился на такие условия. С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году после победы в российском телешоу “Фабрика звезд 7” артистка заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подопечной представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После этого Меладзе и Приходько расторгли контракт.

После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

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