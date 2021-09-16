 

Кулеба: Пришло время Германии и США переходить от слов к конкретным гарантиям по “Северному потоку – 2”

16.09.2021, 13:54, Новости дня
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“На днях была серьезная активность на треке “Северного потока – 2″, мы трясем наших партнеров и требуем от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям”, – сказал министр.

Он напомнил, что Украину посетил советник госсекретаря США Амос Хохштайн и госсекретарь министерства энергетики Германии Андреас Файхт.

“По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной: мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим и те предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, исключительно дружественное давление на партнеров, потому что время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям, тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита. Поэтому сейчас уже надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова вместе с ними действовать и не только Украина, но и другие страны Центральной Европы”, – сказал Кулеба.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”, Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. По данным Bloomberg, “Газпром” планирует начать поставки газа по “Северному потоку – 2” с 1 октября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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