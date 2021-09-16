В Евросоюзе планируют создать новый орган для борьбы с пандемиями

“Приоритет состоит в повышении готовности к пандемии. Пришло время создать Европейский союз здравоохранения. Это позволит раньше и лучше справляться с угрозами здоровью в будущем. У нас есть инновационный и научный потенциал, а также компетентные национальные органы. Предлагаю создать новую миссию по обеспечению готовности и устойчивости здоровья для всего ЕС”, – сказала фон дер Ляйен.

Такая инициатива должна быть подкреплена инвестициями в размере €50 млрд к 2027 году, добавила она.

Глава Еврокомиссии акцентировала внимание на том, что Европа входит в число мировых лидеров по вакцинации от COVID-19.

“Более 70% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Мы были единственными, кто разделил половину производства вакцин с остальным миром. Мы доставили более 700 млн доз европейцам и еще более 700 млн доз более чем 130 странам”, – привела статистику фон дер Ляйен.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 226,4 млн случаев COVID-19, почти 4,7 млн человек умерли.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон.

В то же время директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в конце августа этого года предупреждал, что до 1 декабря в Европе 236 тыс. человек могут умереть от COVID-19.

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