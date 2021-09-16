 

В Евросоюзе планируют создать новый орган для борьбы с пандемиями

16.09.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Приоритет состоит в повышении готовности к пандемии. Пришло время создать Европейский союз здравоохранения. Это позволит раньше и лучше справляться с угрозами здоровью в будущем. У нас есть инновационный и научный потенциал, а также компетентные национальные органы. Предлагаю создать новую миссию по обеспечению готовности и устойчивости здоровья для всего ЕС”, – сказала фон дер Ляйен.

Такая инициатива должна быть подкреплена инвестициями в размере €50 млрд к 2027 году, добавила она.  

Глава Еврокомиссии акцентировала внимание на том, что Европа входит в число мировых лидеров по вакцинации от COVID-19.

“Более 70% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Мы были единственными, кто разделил половину производства вакцин с остальным миром. Мы доставили более 700 млн доз европейцам и еще более 700 млн доз более чем 130 странам”, – привела статистику фон дер Ляйен.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 226,4 млн случаев COVID-19, почти 4,7 млн человек умерли.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон.

В то же время директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в конце августа этого года предупреждал, что до 1 декабря в Европе 236 тыс. человек могут умереть от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / В Минобороны заявили, что не имеют вакансий “соответствующих уровню амбиций” Бутусова

18.08 / В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

01.03 / Данные 21 млн пользователей VPN-приложений для Android утекли в Сеть

22.09 / Лёгкая шизофрения – шведский эксперт об отправке бомбардировщиков США в Европу

17.06 / Песков: На встрече Путина и Байдена высказаны позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине

07.05 / Россиян предупредили о популярном «медицинском» мошенничестве

26.09 / Байден озвучил «послание Путину»

28.11 / Арахамия рассказал, когда может быть принят госбюджет на 2021 год

08.06 / В Днепре мужчина пять дней провел в трубе котельной

21.09 / “Увидели диспропорцию”. Глава Минфина объяснил планируемое повышение зарплат в Офисе президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика