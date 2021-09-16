Венецианская комиссия приняла к рассмотрению украинский законопроект об олигархах

“Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)”, – сказано в сообщении комиссии в разделе “Запросы мнения комиссии”.

Заключение по законопроекту Украины “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” получило в Венецианской комиссии номер 1055/2021.

Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию 10 сентября.

Контекст:

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщал, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации после каникул. Каникулы в Раде уже завершились.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссии высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя консультативного миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах “создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится”.

—