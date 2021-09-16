 

В школу в Ивано-Франковской области заползли гадюки

16.09.2021, 9:30, Новости дня
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“13 сентября спасатели оказали помощь по отлову трех пресмыкающихся (змей) в здании школы”, – говорится в сообщении

Сначала одна из учительниц увидела в коридоре гадюку. Работники школы поймали и выкинули ее самостоятельно. Но затем в здании были замечены еще две змеи. Педагоги вызвали спасателей, рассказала Общественному спикер ГСЧС в области Кристина Перцович.

“Спасатели вытащили одну из-под плинтуса, она забилась туда, вторую – из-под батареи. Они даже применяли специальный инструмент, чтобы разрезать, посмотреть, нет ли их больше”, – сообщила она.

По словам Перцович, здание школы старое. В нем учатся около 60 учеников.

Спасатели полагают, что змеи заползли в школу с улицы, потому что двери заведения были открыты, а порог – низкий.

Контекст:

В Украине водятся три вида гадюк. Яд гадюки токсичен и может привести к летальному исходу. Укус гадюки особенно опасен для детей до 10 лет, людей с хроническими заболеваниями и сильной аллергией. 

После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями. У человека возникает вялость, головная боль, тошнота, ускоренный пульс, кружится голова. Инструкцию, что делать при укусе змеи, публиковал Минздрав.

С начала года по состоянию на конец лета от укусов змей в стране пострадали 70 человек, сообщал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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