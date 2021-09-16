“Совершенство”, “Уникальная”, “Убила”. 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа

“Покой перед Met Gala-штормом”, – подвисала видео 52-летняя Лопес.

За сутки видео набрало больше 1,6 млн просмотров и 18 тыс. комментариев.

“Совершенство”, – прокомментировала пост певицы thisgypsychef.

“Ты уникальная малышка”, – считает natushlevy.

“Убила, как обычно”, – прокомментировал balleralert.

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Контекст:

Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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