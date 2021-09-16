Карта храмов, молитвы, чат со священниками. ПЦУ запустила мобильное приложение “Моя церква”

Приложение можно скачать на Google Play та App Store. Оно содержит пять разделов, среди которых новости и молитвы, а также карта храмов ПЦУ, которая обновляется и дополняется.

“В приложении содержится информация о расположении, расписание богослужений, храмовом празднике и контакты каждого храма, а также расширенная информация о кафедральные храмы ПЦУ – дополнительно фото, описание. На момент публикации база данных приложения насчитывает более 4,5 тыс. храмов ПЦУ”, – говорится в сообщении.

Также есть личный кабинет.

“В первую очередь, он позволяет пользователям персонализировать приложение – приоретизировать информацию, выбрав стартовый экран; получать напоминания о важных событиях в жизни конкретного прихода и всей церкви, а также получать поздравления по случаю личных и общецерковных праздников. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, здесь реализована возможность онлайн-чата со священником”, – сообщили в пресс-службе.

Спикер Киевской Митрополии Православной Церкви Украины архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сообщил на презентации приложения, что церковь от давнего времени “применяла различные достижения цивилизации, чтобы распространять слово Божие и веру”.

“Это первое приложение ПЦУ, объединяющее сразу несколько разноплановых тем, на основе которого церковь в будущем планирует развивать свое присутствие в цифровом пространстве. Первый релиз приложения для нас носит в частности тестовый характер, мы стремимся услышать верующих, какую информацию о церкви и от церкви они хотели бы иметь в своем смартфоне. Уже сегодня для следующего релиза мы планируем воплотить больше возможностей, в первую очередь, духовной поддержки, дополнения календаря проповедями Блаженнейшего Митрополита Епифания и интересной информацией об истории праздников. Карта как живой организм, будет постоянно обновляться и дополняться”, – сказал архиепископ.

Вместе с тем он подчеркнул, что общение через приложение, как и всякое виртуальное общение, “не может и не будет заменять верующим личное общение со священником, молитву в храме и участие в богослужении и таинствах”.

Контекст:

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—