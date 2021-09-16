В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО

Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, сообщила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».

С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.

«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.

Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.

Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в РФ систем ПВО С-400.

Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении РФ важно «более сильное НАТО».

В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.