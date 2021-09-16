 

Средняя стоимость турпутевок в Турцию за неделю снизилась на 5,8%

16.09.2021, 3:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСредняя стоимость туристических путевок в Турцию за прошедшую неделю снизилась на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно опубликованным на сайте Росстата данным, стоимость проживания в двухзвездочных гостиницах в Турции за неделю снизилась на 1,1%, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты, а также проживание в однозвездочных гостиницах, мотелях и хостелах подешевело на 0,2–0,5%. Вместе с этим проживание в трех-, четырех- и пятизвездочных гостиницах стало дороже на 0,5–1,1%.

Цены на отдых в Турции продолжают снижаться на фоне открытия новых туристических направлений для граждан России. В последнюю неделю августа турпутевки в Турцию подешевели на 4,6%.

Ранее в АТОР назвали популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон.

Напомним, с 22 июня РФ возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное с 15 апреля в связи с произошедшим весной резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.



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